M.O., giovane palestinese ucciso da fuoco israeliano a Gaza

Un palestinese è stato ucciso dal fuoco delle truppe israeliane nel corso di alcuni scontri avvenuti alla frontiera con la Striscia di Gaza: lo ha reso noto il Ministero della Sanità del Territorio costiero. La vittima, identificata come il 28enne Rami Qahman, è deceduta in ospedale per le ferite riportate nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.