M.o., Di Maio vede Zarif: inaccettabile lancio di razzi da Gaza

ansa

"Siamo preoccupati per le violenze in Medio Oriente, vanno fermati i lanci di razzi ed è doveroso adottare immediate misure di de-escalation e mostrare responsabilità". Lo ha detto il ministro Di Maio incontrando l'omologo iraniano Zarif in occasione della sua visita in Italia. Nel colloquio, in programma da diverse settimane, Di Maio ha ribadito a Zarif che "i lanci di razzi sono inaccettabili".