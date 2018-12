M.O., Conte: sostegno alla soluzione dei due Stati

Con riferimento al processo di pace in Medio Oriente, Giuseppe Conte ha "ribadito - in una nota - il sostegno italiano alla soluzione dei due Stati e l'opportunità che tutte le parti in causa mantengano un atteggiamento costruttivo per una pronta ripresa dei negoziati, rinunciando al ricorso alla violenza". Il premier ha anche "sottolineato l'imperativo morale di rispondere concretamente alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza".