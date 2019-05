M.O., Chiesa Terra Santa: soluzione due Stati si ripete inutilmente

"La proposta di una soluzione a due Stati non è andata da nessuna parte e si ripete inutilmente. In realtà, tutti i discorsi sulla soluzione politica sembrano retorica vuota nella situazione attuale". Lo dice l'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, secondo cui occorrono "un nuovo orientamento, una nuova educazione e una nuova visione per questa terra e per i due popoli che ci vivono".