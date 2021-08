M.o., attacchi israeliani su Gaza dopo lancio palloni incendiari

-afp

Raid aerei israeliani si sono abbattuti nella notte su Gaza contro obiettivi attribuiti ad Hamas, dopo il lancio di palloni incendiari dall'enclave palestinese che hanno causato incendi in Israele. "In risposta ai continui lanci di palloni incendiari da Gaza verso Israele, i jet da combattimento hanno colpito l'infrastruttura militare di Hamas e una base per il lancio di razzi", riferisce l'esercito israeliano in una nota.