Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
il vertice in brasile

Cop30, Lula: "Clima è tragedia presente, è il momento di sconfiggere i negazionisti"

11 Nov 2025 - 01:09
© Afp

© Afp

“Controllano gli algoritmi, seminano odio, diffondono paura, attaccano le istituzioni, la scienza e le università. È il momento di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti”. Con queste parole il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha inaugurato a Belem la Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Lula ha indicato la lotta alla disinformazione come priorità, denunciando le campagne di odio online e la diffusione di notizie false che minano la fiducia nella scienza e nel multilateralismo.

clima
lula
brasile