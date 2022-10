Lula dopo l'elezione: "L'unico vincitore è il popolo del Brasile"

Lula sottolinea come "in una delle elezioni più importanti del Brasile, c'è un unico vincitore: il popolo brasiliano".

Così il neo presidente la sua elezione. "Non è una vittoria mia o del mio partito, ma di un immenso movimento democratico. La maggioranza del popolo ha lasciato detto chiaro che desidera più democrazia e non meno. Vuole più libertà, più uguaglianza e più fraternità", ha aggiunto l'ex sindacalista, che ha iniziato il suo discorso "ringraziando Dio per avermi permesso di uscire da dove sono uscito e arrivare dove sono arrivato". "Dal primo gennaio governerò per tutti i brasiliani e non solo per quelli che mi hanno votato, è tempo di riunire la famiglia", ha proseguito il neo presidente.