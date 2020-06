Lufthansa, ok da Ue agli aiuti di Stato tedeschi da 6 miliardi di euro

La Ue ha approvato il piano della Germania di ricapitalizzare con 6 miliardi Lufthansa. Lo comunica Bruxelles, ricordando che la misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020. Inoltre viene sottolineato come saranno necessarie misure aggiuntive per preservare la concorrenza, tra cui la cessione di un massimo di 24 slot per giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco.