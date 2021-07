Los Angeles, lo "squartatore di Hollywood" condannato a morte

Ansa

Michael Gargiulo, lo "squartatore di Hollywood", è stato condannato a morte per aver ucciso due donne e tentato di ammazzarne un'altra. Lo ha deciso il giudice di Los Angeles Larry Fidler. Il caso di Gargiulo è salito alle cronache perché una delle vittime era una ragazza uccisa con 47 coltellate mentre si stava preparando per andare a un appuntamento con l'attore Ashton Kutcher. All'altra vittima il killer ha tagliato il seno per rimuovere le protesi.