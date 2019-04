Londra, vuole parmigiano sul pesce ma lo chef italiano lo vieta: "Ti insegno come si mangia bene"

Tutto nasce a ottobre 2018 quando l'utente Zwelithini lascia la sua unica recensione a un locale su Tripadvisor, il social network delle strutture ricettive. Una stroncatura la sua in cui racconta la sua cena al Maximo: "Ho ordinato dei ravioli al granchio e sentivo che mancava qualcosa, ho chiesto del parmigiano e il cameriere anziché servirmelo mi ha guardato in modo strano e nonostante le mie insistenze si è rifiutato di portarmelo perché secondo lui sul pesce non si mette il formaggio".

Ma quel voto negativo, uno dei pochissimi, non è passato inosservato al proprietario che ha prontamente risposto: "La tua è stata una richiesta sciocca. Ora ti spiego le regole fondamentali della cucina italiana che non conosci: non chiedere mai ananas sulla pizza; non mettere mai la panna nella carbonara; mai chiedere una pasta Alfredo (chi è questo Alfredo?); non mettere mai il pollo nel sugo all'arrabbiata; e ultimo, ma non meno importante, mai, mai, mai chiedere formaggi su un piatto di pesce. Regole semplici, dovresti ringraziarmi per non averti fatto rovinare il piatto che stavi mangiando".