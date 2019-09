Londra, veniva pagata meno degli uomini: broker di Bnp Paribas vince una causa contro il gruppo bancario

A Londra, una broker di Bnp Paribas ha vinto una causa da quattro milioni di sterline contro la filiale del gruppo bancario francese. Stacey Macken nel 2017 aveva denunciato di aver subito discriminazioni e atti di bullismo in quanto donna. Nel 2013 aveva notato che un uomo era stato assunto nel suo stesso ruolo con una paga molto più alta e aveva cominciato a protestare. Rimasta inascoltata, i colleghi hanno iniziato a prenderla in giro, in un susseguirsi di atti di disprezzo che alla fine ha portato alla denuncia.