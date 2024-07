Londra, uccide tre donne con una balestra: caccia a un 26enne

"Kyle, se vedi o senti questo video, per favore mettiti in contatto con la polizia", le parole del sovrintendente capo Jon Simpson, rivolte direttamente a Kyle Clifford, ricercato numero uno del triplice omidicio di Bushey, nella contea inglese di Hertfordshire, a nord di Londra, in cui è stata usata una balestra e, forse, altre armi ancora in possesso dell'assassino in fuga. Mentre, in caso di avvistamento, i cittadini sono stati invitati a non avvicinarsi al 26enne, ma a segnalarlo alla polizia.