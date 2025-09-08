Londra, evacuato il terminal di Heathrow per perdita materiali pericolosi

È stato evacuato il terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow per una "perdita di materiali pericolosi". Sono al momento però regolarmente confermati gli atterraggi e i decolli dei voli programmati nelle prossime 2 ore nel terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow. Rimangono intanto gli altri terminal, con diversi aerei in partenza e in arrivo, al di là di qualche ritardo fisiologico. Nessuna notizia finora di problemi di salute o di timori d'intossicazione per le persone evacuate dal solo terminal 4.