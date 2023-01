Londra, spari fuori da una chiesa a Euston: almeno sei feriti

Sparatoria a Londra, nel quartiere Euston.

Un'auto in corsa ha sparato contro i fedeli che si erano radunati davanti a una chiesa cattolica al termine di una cerimonia funebre. Il bilancio attuale è di almeno sei feriti, fra cui una bambina di sette anni in condizioni critiche. Altre quattro donne e un'altra bambina sono state trasportate in ospedale.