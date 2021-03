Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi

Afp

Centinaia di persone, molte senza mascherina, si sono riversate in strada a Londra per protestare contro il lockdown imposto per frenare il contagio da Covid. La polizia ha effettuato alcuni fermi a Hyde Park. Le restrizioni attualmente in vigore non prevedono le manifestazioni come "giustificato motivo" per uscire di casa. Più di 60 parlamentari e alcune organizzazioni hanno chiesto al governo di autorizzare le proteste durante il lockdown.