Londra pronta a fare rientrare le sue navi dall'isola di Jersey 

Afp

"Si preparano a tornare in porto in Gran Bretagna" le due navi militari inviate dal premier Boris Johnson nelle acque dell'isola di Jersey, dopo il tentativo di blocco da parte di una flottiglia di pescherecci francesi. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street precisando che, con il ritiro dei pescatori, "la situazione si è per ora risolta, ma la Royal Navy resta in standby per garantire assistenza a Jersey" in caso di ulteriori minacce.