Londra, paura in metro per un'esplosione alla stazione di Southgate

Paura a Londra per un' esplosione avvenuta nella stazione della metropolitana a Southgate . Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco e la stazione è stata chiusa. Sin dai primi momenti si è parlato di "un'esplosione di lieve entità": la causa dello scoppio sarebbe stata una batteria in corto circuito. Alcune persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nella calca cercando di uscire dalla stazione.

A riferire della batteria esplosa è stata Scotland Yard, in un comunicato in cui si ribadisce l'esclusione di qualunque ipotesi terroristica. Sin dall'inizio la polizia ha definito il botto come "minore", come fosse di un mortaretto o qualcosa di simile. L'incidente ha causato numerosi ritardi nel traffico dei treni sotterranei, ma non ha provocato feriti gravi. Si parla di alcuni contusi, probabilmente nel fuggi fuggi. Una persona è stata portata via in barella e altri passeggeri sono stati soccorsi sul posto. Il servizio ambulanze precisa da parte sua che nell'episodio sono rimaste ferite o contuse 5 persone: 3 medicate sul posto e 2 in ospedale.