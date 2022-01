Londra, paura a Maida Vale: donna accoltellata e uomo investito

-afp

Una donna è stata accoltellata a morte e un uomo investito e ucciso da un'auto a Londra, in due episodi che la polizia britannica considera collegati. Scotland Yard ha aperto "un'inchiesta urgente" sull'accaduto e ha avviato accertamenti sul luogo del delitto, il quartiere residenziale di Maida Vale. Al momento non vi sono indicazioni di una pista legata al terrorismo e non risultano arresti.