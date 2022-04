Londra: "Ok all'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti"

La Westminster Magistrates Court di Londra ha emesso l'ordine formale di estradizione negli Usa per Julian Assange.

Salvo un ricorso dell'ultimo minuto presso l'Alta Corte, spetta ora al ministro degli Interni, Priti Patel , dare il suo via libera finale al trasferimento dell' attivista australiano negli Stati Uniti, dove rischia una pesantissima condanna per aver contribuito a diffondere documenti riservati su crimini di guerra commessi dalle forze americane in Iraq e Afghanistan .