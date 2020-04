Londra, è nato il figlio di Boris Johnson: il piccolo e la sua mamma stanno bene

Boris Johnson è tornato al lavoro di governo "a tempo pieno" recuperando le deleghe passate nelle settimane scorse in veste di supplente al ministro degli Esteri, Dominic Raab, dopo il ricovero in ospedale per coronavirus. Ed è un rientro grintoso il suo. Davanti ai giornalisti presenti a Downing Street ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19 ma anche sui prossimi passi della Brexit che non si è affatto fermata.