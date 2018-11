Tre ladri sono riusciti a rubare un'auto in meno di un minutio a Brent, un borgo a nord di Londra. La banda si è impossessata di una vettura dal valore di 110mila sterline - circa 124mila euro - utilizzando un ripetitore, cioè uno strumento capace di far rimbalzare il segnale tra la chiave e l'auto anche a grande distanza.



I ladri sono arrivati nei pressi della dimora della famiglia Tuma di notte e in meno di 60 secondi hanno rubato l'auto posteggiata proprio di fronte al vialetto di casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza mostrando tre persone, con giacconi e felpe con il cappuccio, mettere a segno il colpo. Ora è caccia alla banda e alla macchina rubata.