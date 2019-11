Londra, killer era "ex detenuto legato a gruppi di matrice islamica"

L'aggressore di London Bridge era un ex detenuto con legami con gruppi terroristici di matrice islamica. Lo riferiscono fonti investigative citati dalla Bbc e dall'agenzia Pa. L'uomo era stato rilasciato dal carcere un anno fa, a condizione di portare un braccialetto elettronico per essere sorvegliato. Prima dell'accoltellamento aveva partecipato a una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti, minacciando di far saltare in aria l'edificio.