Londra, Johnson: killer ha scontato solo metà pena, non va bene

Usman Khan, il killer di London Bridge, "aveva scontato solo metà della sua pena, è chiaro che il sistema non funziona". Lo ha detto Boris Johnson sul luogo dell'attacco di venerdì. "Non ha senso per la società che persone condannate per terrorismo e criminali violenti godano di scarcerazioni anticipate" "Ogni anno di condanna va scontato", ha insistito il premier.