Londra, ergastolo al poliziotto che stuprò e uccise Sarah Everard

E' stato condannato all'ergastolo Wayne Couzens, poliziotto di 48 anni, che dopo un falso provvedimento di fermo aveva rapito in una zona residenziale di Londra la 33enne Sarah Everard per poi stuprarla e ucciderla. Lo ha stabilito il tribunale penale della Old Bailey di Londra in quello che è stato definito un omicidio "brutale". Il giudice ha affermato che "senza dubbio Couzens ha usato la sua posizione di agente di polizia per compiere il crimine".