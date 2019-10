Londra, donna americana investe un giovane e Trump la difende: "Lì guidano contromano"

La moglie di un diplomatico americano a Londra guidava contromano e ha investito un giovane . La donna è poi tornata negli Stati Uniti coperta dall'immunità diplomatica. In sua difesa è intervenuto Donald Trump che ha ammesso: "E' un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me".

Trump: "Può succedere" - Il presidente degli Stati Uniti ha proseguito la sua difesa rischiando l'incidente, questa volta è il caso di dirlo e calza a pennello, diplomatico.. "La donna stava guidando nella parte sbagliata della strada e questo può capitare, lì si corre in direzione opposta. Non dovrei dirlo, ma è successo anche a me. Quando sei abituato a guidare nel nostro sistema e improvvisamente cambi sistema può accadere. Devi stare molto attento".

Revoca o meno dell'immunità - Trump ha poi aggiunto che parlerà a breve con la donna "per vedere si si può fare qualcosa". Il presidente, tuttavia, non ha dichiarato se revocherà o meno l'immunità affinché la signora affronti il processo, come chiedono le autorità locali.