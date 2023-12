Londra, bimbo di 4 anni accoltellato a morte: arrestata una 41enne

A Londra una donna di 41 anni è stata arrestata nel quartiere di Hackney con l'accusa di aver accoltellato a morte un bimbo di 4 anni.

Il fatto è avvenuto in un'abitazione di Montague Road e appare fin da subito come un caso di violenza domestica, anche se la polizia britannica si è limitata a dire che la persona finita in manette "era nota alla vittima". Gli agenti erano stati chiamati da un vicino preoccupato per il piccolo e, quando sono arrivati, lo hanno trovato in gravi condizioni per le ferite. Trasportato d'urgenza in ospedale, il piccolo è morto poco dopo.