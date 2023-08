Londra, anziani senza check-in Ryanair per un errore: costretti a pagare 130 euro, è polemica

All'aeroporto di Londra Stansted , una coppia di anziani di 79 e 80 anni, Ruth e Peter Jaffe , diretta a Bergerac, in Francia, con un volo Ryanair ha pagato circa 130 euro, 55 sterline a testa, per fare il check-in in aeroporto dopo aver fatto per errore quello di ritorno invece di quello di andata.

Ruth ha detto ai microfoni della Bbc di aver trovato il sito web di Ryanair "molto confuso" ma, nonostante ciò, pensava di essere riuscita a stampare i biglietti giusti. Si è accorta dell'errore solo una volta arrivata in aeroporto. "Mi è stato poi detto che dovevo andare al banco Ryanair per ottenere una carta d'imbarco, e lì ci hanno addebitato 55 sterline a persona. Ero inorridita", ha aggiunto. Inoltre, la donna ha dichiarato che non è stato facile per suo marito - che è invalido - spostarsi da una parte all'altra dell'aeroporto. "Ero piuttosto agitato e sconvolto", ha sottolineato. Peter ha affermato che non avevano altra scelta che pagare. "Se sei anziano e non sei cresciuto usando i computer, può essere molto difficile abituarsi", ha concluso Ruth.

Il messaggio della figlia - Domenica 13 agosto, la figlia della coppia ha quindi postato il seguente messaggio: "Ehi @Ryanair, i miei genitori hanno accidentalmente scaricato la carta d'imbarco del volo di ritorno invece di quella di andata e voi avete addebitato loro 110 sterline per stamparla in aeroporto. Centodieci sterline per due pezzi di carta stampati in 1 minuto. Vergogna". Il suo messaggio è diventato subito virale ed è stato visualizzato da 13 milioni di utenti.

"Abbiamo presentato un reclamo tramite il modulo online. Mia madre ha commesso un errore mentre cercava di fare il check-in. Le avete detto che non si sarebbe seduta accanto al marito disabile se non avesse pagato un extra, quindi ci ha provato. Ma l'ha fatto solo per il volo di ritorno. Si sono seduti separatamente dopo aver pagato 110 sterline", ha continuato la donna in un altro tweet.

Il messaggio di Ryanair - "I passeggeri hanno accettato i termini e le condizioni di Ryanair al momento della prenotazione. Tuttavia, non hanno effettuato il check-in online prima di arrivare all'aeroporto di Stansted (11 agosto) (e hanno anche ricevuto un promemoria via e-mail (10 agosto)). A questi passeggeri è stata correttamente addebitata la tariffa per il check-in in aeroporto (£55 a persona)", ha scritto Ryanair su Twitter.

"Tutti i passeggeri che viaggiano con Ryanair accettano di effettuare il check-in online prima di arrivare all'aeroporto di partenza e a tutti i passeggeri viene inviata un'e-mail/SMS ricordando loro di farlo 24 ore prima della partenza. Siamo spiacenti che questi passeggeri abbiano ignorato il loro promemoria via e-mail e non abbiano effettuato il check-in online", ha concluso la compagnia aerea.