Londra, ancora un accoltellamento mortale: ucciso un 20enne

Ennesimo accoltellamento mortale a Londra dove, a cadere sotto i colpi di un'aggressione in strada, è stato ancora una volta un giovane di un quartiere periferico. L'episodio è avvenuto a Leyton, nella zona est della capitale britannica. Lo ha reso noto Scotland Yard precisando di aver avviato un'indagine per omicidio volontario. Come riferito dalla Bbc, la vittima, di cui non è stato reso il nome, aveva poco più di 20 anni.