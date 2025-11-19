Carbonara con "italiaansje pancetta" e "bolognaise" nel market del Parlamento Ue a Bruxelles: Lollobrigida annuncia verifiche

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha lanciato l'allarme "italian sounding" al Parlamento europeo. Sugli scaffali del market della sede di Bruxelles ha infatti trovato articoli come il sugo "bolognaise" e la salsa "carbonara con italiaansje pancetta" (quest'ultima "condita" con bollini tricolori). "Tutti questi prodotti rappresentano il peggio dell'italian sounding. È inaccettabile vederli sugli scaffali del market del Parlamento europeo. Ho chiesto di avviare subito le verifiche", ha scritto il ministro sui suoi canali social a corredo delle foto che ritraggono gli articoli.