Lo Sciamano Jake Angeli contro Trump: "Voglio testimoniare al processo sull'impeachment"

Jacob Chansley, noto alla cronaca come Jake Angeli: QAnon Shaman aveva fatto irruzione nel Campidoglio degli Stati Uniti per il presidente uscente. E il suo look, eufemisticamente definito eccentrico, in poco tempo gli valse la ribalta del ridicolo: una pelliccia, corna vichinghe e trucco da tribale sul viso. Sembrava disposto a tutto per difendere Trump.

Adesso, però, oltre a sostenere, tramite il suo avvocato, di essere stato "ingannato" dall'ex presidente repubblicano, vorrebbe passare all'azione e finire tra gli accusatori per i fatti di Capitol Hill. Da valoroso condottiero della causa Trump a puntare il dito contro il proprio idolo politico, il passo, per lo Sciamano, è stato rapido.

Aveva chiesto la grazia a Donald Trump come uno degli ultimi atti prima di lasciare la Casa Bianca all'amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris, ma l'ex presidente non gliel'ha mai concessa, forse anche per scelta politica dopo i disordini al Congresso. Angeli, quindi, è rimasto in carcere nonostante "l'ammirazione per l'ex presidente Trump" ed è forse sull'onda di questa ultima delusione che ora dichiara di sentirsi illuso e ingannato dal leader repubblicano.

Il processo a Trump inizierà il prossimo 8 febbraio e a presiederlo non sarà il giudice capo della Corte Suprema John Roberts, ma il presidente pro-tempore della Camera Alta, Patrick Leahy. Trump è il primo presidente della storia americana ad essere stato messo formalmente sotto accusa per due volte e il quarto della storia Usa.