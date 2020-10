Liverpool, discoteca anti assembramento: i dj sono sul bus e i "ballerini" li seguono in bici

La discoteca si sposta in strada a Liverpool. Nella città dei Beatles, due dj, Billie Clements e Robert McPartland, si sono ispirati a un evento organizzato a Berlino ad agosto e hanno organizzato il "Ride and Rave": sabato sera, mentre loro mixavano le hit da un autobus in movimento per le vie della città centinaia di "ballerini" li seguivano in bici. Un modo per evitare gli assembramenti.