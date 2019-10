L'italiana Piera Aiello fra le 100 donne fonte di ispirazione nel mondo

C'è anche un'italiana, la testimone di giustizia antimafia e deputata del Movimento 5 Stelle Piera Aiello, nella lista delle 100 donne indicate dalla Bbc come fonte d'ispirazione nel mondo per il 2019. L'elenco comprende, tra le altre, anche la giovanissima animatrice del movimento globale contro i cambiamenti climatici Greta Thunberg.