Libia, Usa: "Sosteniamo l'azione dell'Onu, obiettivo è Paese unito"

L'obiettivo dell'amministrazione Trump in Libia è quello di "un Paese stabile e unito, capace di reggersi sulle proprie forze, di contrastare il terrorismo e di garantire sicurezza e prosperità a tutti". Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato americano, sottolineando che gli Usa "appoggiano con forza il processo politico sostenuto dall'Onu, l'unica via per raggiungere stabilità e sicurezza".