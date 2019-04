Libia, Usa ritirano contingente per rischi sicurezza

L'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di avere temporaneamente ritirato parte dei suoi soldati dalla Libia alla luce dei combattimenti nel Paese. "A causa dei crescenti disordini in Libia, un contingente di forze Usa che sostiene il Comando Usa in Africa è stato temporaneamente trasferito dal Paese in conseguenza delle condizioni di sicurezza sul terreno", riferisce l'esercito americano, senza precisare quanti siano i militari ritirati dalla Libia.