Libia, Tripoli: Parigi sostiene Haftar, torni a valori democrazia

Il ministro dell'Interno del governo libico di unità nazionale, Fathi Bachagha, accusa la Francia di sostenere il generale Khalifa Haftar, che il 4 aprile ha lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli. "La Francia è un Paese capofila in materia di democrazia. Siamo sorpresi per il suo ruolo nel sostegno a Haftar e ai suoi. Chiediamo alla Francia di restare fedele ai valori francesi e al suo passato democratico", ha precisato.