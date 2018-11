Libia, Tajani: "L'Europa parli con una voce sola"

"Per la Libia ogni iniziativa è positiva ma noi europei dobbiamo parlare con una voce sola". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commentando la conferenza di Palermo. "Più l'Europa parla con una voce sola meglio è, perché se ogni singolo Paese sostiene una parte della Libia si finisce per arrivare a un braccio di ferro che non porterà a conclusioni positive", ha concluso.