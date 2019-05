Libia, raid di Haftar su Zawiya: tre morti, truppe verso Sirte

Almeno tre civili sono rimasti uccisi in un raid condotto dalle forze del generale Khalifa Haftar su Zawiya, a 50 chilometri a ovest di Tripoli, dove sorge la principale raffineria del Paese. Haftar ha inoltre dispiegato ingenti truppe in direzione di Sirte, a 450 chilometri a est di Tripoli. Secondo fonti militari, la decisione rientra nel piano di operazioni "per liberare Tripoli dai terroristi".