Libia, premier Sarraj: "Non tratteremo più con il generale Haftar"

In Libia "il processo di pace sarà completamente diverso. La situazione è cambiata, quelli con cui ci siederemo al tavolo del negoziato dovranno essere diversi". Lo ha annunciato il primo ministro libico Fayez Al Sarraj dopo l'incontro con Emmanuel Macron. "Bisogna trovare un'elite seria, che rappresenti davvero l'est della Libia. Il generale Haftar non può più farlo". Le milizie del comandante, ad aprile, hanno provato a conquistare Tripoli.