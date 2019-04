Libia, Onu: ultime 24 ore di combattimenti sono state le più pesanti

I combattimenti nelle ultime 24 ore in Libia sono stati "i più pesanti dallo scoppio delle ostilità". Lo ha detto il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, secondo cui l'escalation di violenze a Tripoli e dintorni ha provocato oltre ottomila sfollati. Le Nazioni Unite "esortano tutte le parti a rispettare gli appelli per una tregua umanitaria in modo da consentire ai civili intrappolati nel fuoco incrociato di spostarsi in luoghi più sicuri".