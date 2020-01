Libia, Onu contrario all'invio di truppe per la pace: "Non le vogliono"

L'inviato speciale dell'Onu sulla Libia, Ghassem Salamè, è contrario all'invio in Libia di truppe internazionali per la pace. Lo ha detto in un'intervista alla Welt spiegando: "In LIbia non si accettano le truppe straniere. E neppure vedo nella comunità internazionale la disponibilità a mandarne. L'importante adesso è che il cessate il fuoco si traduca in una tregua duratura".