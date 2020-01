Libia, Onu: "Attacco all'accademia militare forse da Paese pro Haftar" 

"La situazione in Libia è particolarmente difficile in questo momento, confesso che è desolante". Lo ha affermato l'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salamè, parlando ai giornalisti al termine delle consultazioni a porte chiuse del Consiglio di sicurezza. In primis ha citato l'attacco all'accademia militare a Tripoli, compiuto probabilmente da "un Paese che supporta l'esercito nazionale libico" di Haftar, ha detto, senza ulteriori dettagli.