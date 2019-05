Libia, Oms: 510 morti e 2.467 feriti nel conflitto a Tripoli

E' di 510 morti e 2.467 feriti l'ultimo bilancio delle vittime del conflitto in atto dal 4 aprile a Tripoli, in Libia. E' quanto riporta la sede in Libia dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Nei giorni scorsi, l'Ufficio Onu per gli Affari umanitari ha riferito di oltre 75mila persone costrette ad abbandonare le proprie case a causa dei combattimenti.