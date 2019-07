Libia, Oms: 1.093 morti e oltre 100mila sfollati per crisi Tripoli

E' di 1.093 morti, tra cui 106 civili, e 5.752 feriti, l'ultimo bilancio delle vittime del conflitto in corso a Tripoli, capitale della Libia, da inizio aprile. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono oltre 100mila gli sfollati, ha aggiunto l'agenzia Onu. L'Oms ha quindi riferito di essere impegnata nella "formazione dei medici libici per far fronte ai bisogni di feriti e sfollati".