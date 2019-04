Libia, Mosca al generale Haftar: "Siamo per una soluzione pacifica"

Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha ribadito in una conversazione telefonica con il comandante dell'Esercito nazionale libico Khalifa Haftar che la Russia è a favore di una soluzione pacifica alla crisi libica. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo in una nota. Secondo il dicastero russo, Haftar "ha condiviso informazioni" su quella che lui definisce come lotta contro i terroristi in Libia.