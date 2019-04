Libia, ministro Esteri francese: "Serve solida intesa con l'Italia"

Nessuna soluzione militare per risolvere la crisi in Libia ma solo il dialogo politico per arrivare alle elezioni. E' il pensiero del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, che in un incontro con il collega Enzo Moavero ha spiegato: "Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida". Moavero ha aggiunto che la posizione comune tra Italia e Francia è quella di "arrivare in tempi rapidi a un cessate il fuoco".