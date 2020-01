Libia, Merkel: "Ok di Sarraj e Haftar al monitoraggio della tregua"

"Sarraj e Haftar si sono resi disponibili per creare un comitato militare che sarà la base per garantire un cessate il fuoco permanente". Lo ha detto Angela Merkel al termine della Conferenza di Berlino sulla Libia. "Tutti sono d'accordo: abbiamo bisogno di una soluzione politica e non c'è alcuna possibilità per una soluzione militare", ha aggiunto, precisando che "vogliamo rispettare l'embargo delle armi con maggiori controlli".