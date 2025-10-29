Libia, Medici Senza Frontiere ha ricevuto ordine di lasciare Paese

Medici Senza Frontiere annuncia in una nota di aver ricevuto una lettera dal ministero degli Esteri della Libia in cui viene ordinato all'organizzazione medico-umanitaria di lasciare il Paese entro il 9 novembre. "Siamo profondamente rammaricati per questa decisione e preoccupati per le conseguenze che avrà sulla salute delle persone che assistiamo", spiega Steve Purbrick, responsabile dei programmi di Msf in Libia. L'ondata di repressione ha colpito anche altre 9 organizzazioni umanitarie che operano nella parte occidentale del Paese.