Mondo
Libia, Medici Senza Frontiere ha ricevuto ordine di lasciare Paese

29 Ott 2025 - 23:52
Medici Senza Frontiere annuncia in una nota di aver ricevuto una lettera dal ministero degli Esteri della Libia in cui viene ordinato all'organizzazione medico-umanitaria di lasciare il Paese entro il 9 novembre. "Siamo profondamente rammaricati per questa decisione e preoccupati per le conseguenze che avrà sulla salute delle persone che assistiamo", spiega Steve Purbrick, responsabile dei programmi di Msf in Libia. L'ondata di repressione ha colpito anche altre 9 organizzazioni umanitarie che operano nella parte occidentale del Paese. 

