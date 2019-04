Libia, media locali: "Raid aereo a sud di Tripoli" | Il premier Sarraj protesta con Macron: "Sostenete Haftar"

Secondo il Libya Observer, le forze di Haftar a loro volta hanno condotto un bombardamento aereo a Naqliya camp sulla strada dell'aeroporto, senza causare vittime. Fonti locali hanno parlato anche di raid aerei in mattinata nell'area di Ain Zhara. Altre fonti riferiscono di "missili", o quanto meno razzi "Grad" che sarebbero stati piazzati dalle forze del generale Haftar a Garian, un'ottantina di chilometri in linea d'aria a sud del centro di Tripoli e avrebbero già colpito.



In mattinata Sarraj aveva chiesto formalmente all'ambasciatrice francese di riferire la sua protesta al presidente, Macron. Intanto la situazione alle porte di Tripoli si fa sempre più incandescente: oltre 70 combattenti provenienti dalla Libia orientale (definiti invasori) appartenenti alle forze del generale Haftar sono stati arrestati nella giornata di sabato 6 aprile durante gli scontri armati tra forze del governo di Tripoli e quelle di Haftar nel distretto di Sawani e nei pressi dell'aeroporto internazionale di Tripoli.



A causa della crescente situazione di insicurezza nella città sotto assedio le scuole rimarranno chiuse per una settimana. Ed è già partita la corsa agli approvvigionamenti: la popolazione sta facendo scorta di benzina e prodotti alimentari temendo una ulteriore escalation.



Il premier libico riconosciuto al Sarraj ha accusato il generale Haftar di "tradimento" in un discorso televisivo: "Abbiamo steso le nostre mani verso la pace - ha detto al-Sarraj - ma dopo l'aggressione da parte delle forze di Haftar e la sua dichiarazione di guerra contro le nostre città e la nostra capitale non troverà nient'altro che forza e fermezza".



Nel frattempo il Comando Usa in Africa ha annunciato con una nota di avere "temporaneamente evacuato" un contingente di forze statunitensi dalla Libia. "Un contingente di forze statunitensi si sono temporaneamente trasferite dalla Libia in risposta alle condizioni di sicurezza - si legge sul profilo Twitter del Comando -. Continueremo a monitorare le condizioni sul terreno e a valutare la fattibilità di una rinnovata presenza militare degli Stati Uniti, a seconda dei casi".