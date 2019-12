Libia, media: 300 ribelli siriani inviati a Tripoli per combattere

Circa 300 ribelli siriani, cooptati dalla Turchia, sono stati inviati a Tripoli per combattere a fianco dell'esercito libico di Sarraj contro l'offensiva di Haftar. Lo riportano diversi media internazionali, citando l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Un altro migliaio di miliziani sarebbe stato invece trasferito in campi di addestramento turchi in attesa di partire per il Paese africano.