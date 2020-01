Libia, l'Ue ribadisce: "Non c'è soluzione militare alla crisi" 

"Abbiamo sottolineato in varie occasioni che non esiste una soluzione militare per il conflitto in Libia". Lo afferma uno dei portavoce del servizio di azione esterna dell'Unione europea, dopo l'ok del Parlamento turco all'invio di truppe a sostegno delle forze di Al Sarraj a Tripoli. "L'Ue ribadisce a tutte le parti interessate il suo appello a cessare tutte le azioni militari e riprendere il dialogo politico", aggiunge il portavoce.